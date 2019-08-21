Арестован житель Саранска, угрожавший выкинуть из окна дочь

Ему инкриминируются статьи "Покушение на убийство малолетнего" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Октябрьский районный суд Саранска арестовал на два месяца Дмитрия Иванова, который два дня назад напился и грозился выбросить из окна многоэтажки грудную дочь. Горе-папаша пробудет в СИЗО как минимум до 18 октября 2019 года.

— Избрать в отношении Дмитрия Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — с 19 августа 2019 года по 18 октября 2019 года включительно, — огласила приговор судья.

Напомним, против Иванова было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Ему также инкриминируют "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" — мужчина оказал сопротивление во время задержания и несколько раз ударил полицейского. Тот рассказывал, как отбивал малышку у неадекватного пьяницы.