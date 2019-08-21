Полицейские попросили выбрать кличку для щенка — будущего стража порядка

Чем именно будет заниматься малыш — неизвестно. В УВД пообещали регулярно рассказывать, как он растёт и познаёт профессию.

Жители Пермского края выбирают кличку для новорождённого щенка, который будет служить в полиции. Местные стражи порядка объявили в "Инстаграме" конкурс "Кличка на вырост". Единственное условие, которое поставили перед пользователями, — имя должно начинаться на С.

В комментариях уже предложили варианты: Соломон, Спартак, Султан, Самурай, Сэр, Собр, Смайл, Снупдог, Стинг, Сатурн, Сириус, Саурон.

Выбор клички для нового сотрудника полиции пройдёт в два этапа. Сначала сотрудники регионального ГУ МВД РФ выберут лучшие варианты из предложенных. А затем подписчики проголосуют уже за окончательный.

Пользователя, чей вариант клички признают лучшим, пригласят на экскурсию в пермский центр кинологической службы. Кроме того, полицейские пообещали подписчикам регулярно рассказывать о том, как растёт щенок. Они отметили, что пока не известно, что именно будет делать малыш: искать наркотики и взрывчатку, выходить на след людей или задерживать убегающих преступников.

— Судьба нашего щенка пока не известна. Через несколько месяцев ему предстоит пройти обучение, где будет определён профиль собачки, — сообщили правоохранители.

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