Путин заявил, что Москва довольна уровнем взаимоотношений с Финляндией

Саули Ниинистё признался, что в Хельсинки внимательно следили за визитом президента РФ в Париж.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва довольна уровнем, на котором находятся взаимоотношения России и Финляндии. Об этом он сказал на встрече с президентом этой страны Саули Ниинистё.

— Хочу поблагодарить за приглашение. Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно по всем направлениям. И мы довольны уровнем наших взаимоотношений, — сказал Путин.

Он отметил, что страны сотрудничают на разных уровнях, и выразил надежду, что сегодня получится поговорить обо всём, что представляет взаимный интерес.

Саули Ниинистё в свою очередь сказал, что в Хельсинки с большим интересом следили за визитом Владимира Путина во Францию, который был успешным.

Ранее Лайф рассказывал, что два президента сегодня посетят в Финляндии крепость.