Биолог рассказал, почему гусеницы "атаковали" Сочи

Людям и животным они не угрожают, однако посевы и любые растения от нашествия могут пострадать.

Нашествие гусениц в Сочи — это нормальное сезонное явление. В этом уверен ведущий научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов . В интервью телеканалу "360" он прокомментировал жалобы жителей Краснодарского края на такое нашествие.

— У насекомых всегда бывает вспышка численности... Гусеницы — это еда для птиц. В мае было не так много, потому что птицы выкармливают птенцов. Выкармливают они исключительно гусеницами, а сейчас птенцов нет и нет паразитов, — рассказал доктор биологических наук.

Гусеницы американской белой бабочки даже судя по названию являются переселенцами, потому у них не много естественных врагов, зато они сами готовы уничтожить около 230 видов местных растений.

В этом месяце жители украинского Мелитополя, как и сочинцы на гусениц, жаловались на нашествие летающих муравьев. А в другой части континента — в Благовещенске — дворникам приходится убирать тысячи мотыльков-однодневок.