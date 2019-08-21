Пьяный рязанец переночевал в подъезде и лишился 700 тысяч рублей

Мужчину выставила за дверь жена после семейной ссоры. Следом она выкинула его портфель, не подозревая о содержимом.

У оставшегося на ночлег в подъезде своего дома 38-летнего жителя Рязани украли портфель с крупной суммой денег. По его словам, в сумке находилось 700 тысяч рублей, сообщает УМВД России по области.

Накануне вечером супруги устроили небольшое семейное застолье, во время которого поссорились, и жена выгнала пьяного супруга в подъезд, а заодно выставила за дверь его портфель. Женщина не подозревала, что в нём находится крупная сумма. Супруг был настолько пьян, что, оказавшись в покое, сразу заснул. Наутро рядом не оказалось ни портфеля, ни денег. Однако найти похитителей оказалось несложно.

— Сотрудники полиции опросили жителей ближайших домов и быстро узнали, что несколько местных жителей, склонных к злоупотреблению спиртным, с утра начали широкое застолье, покупали дорогие алкогольные напитки и снедь, а также совершили тур по окрестным питейным заведениям. Скрыть такие события от глаз жителей района было невозможно, — сообщили в полицейском управлении.

Стражи порядка вышли на след организатора "широких гуляний" на чужие деньги. Им оказался 40-летний местный житель, у которого нашли только 30 тысяч рублей. Он признался, что благополучно спустил остальные деньги. Единственная нестыковка — мужчина уверяет, что в портфеле было чуть более 300 тысяч рублей. В отношении вора возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас полицейские выясняют действительную сумму похищенного.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный похитил из сейфа организации более 1,3 миллиона.