Лайф публикует видео с моментом поджога москвича из-за карточного спора

Просмотр этих кадров не рекомендуется людям со слабой психикой. Они содержат сцену жестокости.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом поджога мужчины в Москве. Как мы рассказывали ранее, это случилось в Восточном Бирюлёве.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что всё происходило за столом во дворе. Один из мужчин приходит с канистрой и начинает обливать другого, сидящего почти без движения. Очевидно, тот пьян. После недолгой перепалки с третьим злоумышленник достаёт из кармана спички или зажигалку, и стол вспыхивает как факел вместе с сидящим мужчиной.

Пламя начинает спадать уже через несколько секунд по мере выгорания, но движения в нём уже не видно.

Облитый мужчина серьёзно пострадал. У него ожог 90% поверхности тела. Уже установлена личность госпитализированного — это Олег Краснов 1961 года рождения. Злоумышленник скрылся, его разыскивают. По предварительным данным, конфликт случился именно в результате игры в карты.