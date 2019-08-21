Лайф публикует видео с места падения автожира в реку в Вологодской области

Пилот воздушного судна совершал несогласованный полёт с череповецкого аэродрома.

Воздушное судно, упавшее в реку Суду в Вологодской области, по уточнённым данным, оказалось не вертолётом, а автожиром, причём самодельным. У такого воздушного судна есть дополнительный задний винт. Лайф публикует первые кадры с места ЧП.

Как стало известно Лайфу, управлял автожиром пилот Евгений Макаров. При падении в реку Суду летательный аппарат задел ЛЭП. Мужчина погиб, его опознали знакомые.

В результате аварии более двух тысяч человек остались без электроэнергии, над восстановлением ЛЭП работают экстренные службы.