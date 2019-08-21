В Петербурге нашли "чёрную передержку", где до смерти замучили семь животных

Ещё около 30 питомцев пострадали от действий хозяйки зоогостиницы, о судьбе ещё троих ничего не известно.

В Санкт-Петербурге нашли зоогостиницу, 22-летняя владелица которой доводила до истощения и даже смерти попавших к ней животных. О пострадавших от действий или бездействия Светланы Д. питомцах рассказал паблик "Питер решает" .

Хозяйка "чёрной передержки" по образованию медсестра и даже работала в контактном зоопарке в Петербурге. Она оборудовала квартиру-студию на Русановской улице в зоогостиницу и искала клиентов через группу в соцсетях и "Авито". На хозяев животных Светлана производила хорошее впечатление благодаря опыту и образованию. Но впоследствии они горько разочаровывались.

Одной из жертв девушки стал кот Том. Светлана заявила хозяевам, что он выскочил из окна, открытого на микропроветривание, и разбился, упав с 19-го этажа. История кота сфинкса Степашки закончилась не менее трагично: после пребывания в "чёрной передержке" у него нашли целый букет болезней, включая кальцивироз и панлейкопению, после чего породистого кота пришлось усыпить.

Та же судьба постигла шотландскую кошку Алису. Спустя чуть более недели передержки Светлана заявила хозяйке, что животное плохо себя чувствует, и потребовала его срочно забрать. Она грозилась выставить кошку на улицу, поэтому находящаяся в отъезде владелица попросила заехать за любимицей знакомого. Тот сразу отвёз Алису в ветклинику, но спасти её уже не удалось.

По данным автора публикации, на передержке у Светланы пострадало около 30 животных, семь погибли, о судьбе ещё троих ничего не известно.

Ранее сообщалось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) приютил 13 немецких догов, умирающих от голода.