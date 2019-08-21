В Великобритании грудной ребёнок умер из-за приёма матерью антибиотиков

Несмотря на вывод педиатров, судмедэкспертиза не смогла дать точный ответ, повлияла бы на новорождённого отмена прописанного лекарства.

В Великобритании девочка, которая прожила всего пять дней после появления на свет, предположительно, скончалась из-за того, что её мать во время беременности принимала сильнодействующее обезболивающее. Оно попало в молоко женщины, пишет Metro.

Трагический случай произошёл в графстве Девон. Мать принимала выданный по рецепту опиоидный анальгетик трамадол от хронических болей в спине. А врачи заверяли её, что приём лекарства не скажется на грудном вскармливании.

— У меня есть опасения по поводу использования трамадола. Вероятнее всего, трамадол сыграл свою роль, — высказался эксперт по педиатрии, профессор Питер Флеминг.

Лайф ранее рассказывал о другом страшном случае с новорождённым. В Китае дед убил месячного внука, в шутку напоив малыша алкоголем.