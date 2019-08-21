Путин заявил о завершении работ на финском участке "Северного потока — 2"

На финском участке "Северного потока — 2" завершена работа, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Финляндии.

— Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне, — заявил лидер страны.

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток трубопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Запуск "Северного потока — 2" ожидается до конца 2019 года.