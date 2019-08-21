Помощница сенатора-коррупционера получила 7 лет колонии и штраф в 34 млн рублей

Суд обязал 32-летнюю Наталью Стромину выплатить штраф в двукратном размере взятки.

Новгородский районный суд приговорил 32-летнюю Наталью Стромину — помощницу экс-сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого — к семи годам и трём месяцам в колонии общего режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Новгородской области. По версии следствия, с которой согласился суд, женщина была пособником во взяточничестве в особо крупном размере.

Речь идёт о деле 2012 года, когда она, как установлено, "путём осуществления телефонных звонков способствовала получению водителем сенатора 17 миллионов рублей".

— Денежные средства предназначались за общее покровительство сенатором бывшего вице-губернатора Новгородской области, — сообщают следователи.

Сам бывший сенатор был объявлен в международный розыск. Однако пока не удалось добиться его выдачи российскому правосудию.