Путин выразил надежду на полноформатное восстановление отношений России и ЕС

В Москве рассчитывают, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой для поддержания партнёрских отношений.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что полноформатные отношения России и Европейского союза будут восстановлены. Об этом он сказал в Хельсинки на встрече со своим коллегой Саули Ниинистё.

— Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом, — сказал Путин.

В Москве рассчитывают, что новое руководство ЕС, в свою очередь, проявит позитивный настрой для поддержания партнёрских отношений, добавил российский лидер.

Также на этой встрече Путин заявил о завершении работ на финском участке "Северного потока — 2".