Путин отреагировал на нарушения незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на нарушения кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. В частности, он назвал фальсификацией попытку предоставить в Мосгоризбирком списки "мертвых душ".

— Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов ... в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство. В частности, они должны были предоставить списки избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души. Люди, которые давно ушли из жизни, но их подписи стоят в списках. Это не ошибка, это фальсификация, — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии.

Как уже сообщал Лайф, эксперты оценивают выборы в Мосгордуму как конкурентные: на один мандат претендуют порядка пяти кандидатов. Всего же на сегодня зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказ получили всего 57 кандидатов.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста и устраивать провокации.