Путин: Россия соблюдает права своих граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

— Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали, — события в Москве и протестные акции — не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности, — заявил глава государства.

Он пояснил, что Москва внимательно наблюдает за событиями подобного характера во многих европейских городах.

— И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, и имеют достаточно тяжёлые последствия для участников этих манифестаций, — заключил российский лидер.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Кроме того, представители оппозиции решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста и устраивать провокации.

Как уже сообщал Лайф, эксперты оценивают выборы в Мосгордуму как конкурентные: на один мандат претендуют порядка пяти кандидатов. Всего же на сегодня зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказ получили всего 57 кандидатов.