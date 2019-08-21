В Коломне разбился экстремал-любитель, у которого не раскрылся парашют

Мужчина попытался раскрыть запасной, но высота для этого была уже слишком маленькая.

В спортивном клубе в Коломне у парашютиста-любителя во время прыжка не раскрылся основной парашют. Мужчина разбился, сообщают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Отмечается, что парашют мужчины не раскрылся из-за отказа системы. Он воспользовался запасным, но уже на небольшой высоте. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту гибели экстремала ГУ СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку.

Ранее экстремал снял, как ему чудом удалось спастись перед падением на параплане.