Крымский форум "Таврида" станет круглогодичным

На месте проведения летнего фестиваля "Таврида-АРТ" разместится стационарный центр.

Начиная с 2022 года форум "Таврида" расширит образовательный формат и начнёт работать круглый год, рассказал руководитель проекта Сергей Першин.

Молодые люди смогут раскрыть свой потенциал и пообщаться в неформальной обстановке с экспертами в профессиональной области, которая им близка.

— Будут дошлифовываться талантливые ребята, прошедшие через форум, через фестиваль. Эти ребята будут работать в профессиональных творческих школах с именитыми мастерами не по паре часов или одному дню, будут полноценные образовательные программы, которые позволят им стать эффективнее в своей среде, — заявил Першин журналистам.

Форум проводится недалеко от крымского Судака с 2015 года. В этом году его расширили в формат арт-кластера, так что помимо традиционного форума теперь существует фестиваль "Таврида-АРТ".