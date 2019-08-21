В Кремле прокомментировали идею Трампа о возрождении G8

Песков напомнил, что есть ещё мнение большинства участников "Большой восьмёрки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона возродить формат G8, напомнил о других участниках "Восьмёрки".

— Там много других членов "Восьмёрки". Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в G7 и возобновления работы этой группы в формате G8. Эту идею поддержал и лидер Франции Эмманюэль Макрон.