В Кремле прокомментировали идею Трампа о возрождении G8

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона возродить формат G8, напомнил о других участниках "Восьмёрки".
— Там много других членов "Восьмёрки". Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов, — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в G7 и возобновления работы этой группы в формате G8. Эту идею поддержал и лидер Франции Эмманюэль Макрон.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram