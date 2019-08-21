В поисках пропавшей пятилетней Зарины волонтёры обследовали берлогу

Две ночи подряд косолапый находился недалеко от людей, которые прочёсывали лес в надежде обнаружить девочку.

Волонтёры обследовали медвежью берлогу в лесу в поисках пятилетней Зарины Авгоновой, которые продолжаются в Нижегородской области уже четвёртые сутки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

Две ночи подряд косолапый находился недалеко от правоохранителей, спасателей и добровольцев, которые прочёсывали лес в надежде обнаружить Зарину. Сначала хищника было только слышно, а в ночь на 21 августа его уже увидели.

Когда зверя не было поблизости, волонтёры решили осмотреть его берлогу. К счастью, в укрытии медведя не оказалось следов пропавшего ребёнка.

Напомним, Зарина пошла с родственниками в лес, но вскоре устала, её отвели в дом, где находился дядя. Пока тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Сейчас в поисках заняты сотни людей из разных регионов России. Спасатели записали голос мамы Зарины и включают запись на мощных колонках, чтобы девочка, услышав голос родного человека, могла выйти на него из леса.