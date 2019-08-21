СМИ: Москва и Киев могут обменять моряков и заключённых до конца лета

Предположительно, принимать арестованных украинцев будет уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

До конца лета на родину могут вернуться моряки с арестованных украинских кораблей, а Россия получит своих граждан, содержащихся в заключении на Украине. Об этом пишет "Коммерсант", сообщая, что переговоры уже на последних этапах.

Сейчас с обеих сторон согласовываются списки людей. Информацию газете дал российский источник, знакомый с обстоятельствами обмена, а также украинский дипломат.

Вместе с моряками бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года в Керченском проливе, Украина может получить других лиц, которые находятся в местах лишения свободы.

РБК добавляет, окончательное решение об обмене удерживаемых лиц было достигнуто на встрече президента России Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Также известно, что моряки вернутся на родину под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко недавно говорил, что перед Киевом стоит задача получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена "всех на всех".