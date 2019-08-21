Ольга Орлова заявила о решении избавиться от кофейной зависимости

Телеведущей "Дома-2" далось это нелегко. Две недели её мучили постоянные приступы мигрени.

Экс-солистка группы "Блестящие" и телеведущая "Дома-2" решила отказаться от кофе. По словам знаменитости, сначала ей хватало одной-двух кружек в день, но потом дозы бодрящего напитка начали стремительно расти.

— У меня дошло до пяти-шести, и это стало отражаться на моём моторе. Я решила на три месяца отказаться от него (кофе. — Прим. ред.), — приводит слова Орловой портал "Дни.ру".

Как отметила знаменитость, первые две недели ей дались нелегко — женщину мучили постоянные приступы мигрени. Но позже она начала чувствовать себя намного лучше. На замену кофе ей пришёл цикорий. По словам Орловой, это "и вкусно, и полезно". А вот от сладкого она всё ещё не может отказаться, призналась телеведущая поклонникам.

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