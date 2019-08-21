Трамп назвал покупку Гренландии у Дании лишь идеей

А ответ премьера Дании на своё предложение американский президент признал неуместным и грубым.

Американский президент Дональд Трамп считает свою идею о приобретении Штатами Гренландии отличной, при этом отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен даже обсуждать данный вопрос он назвал злобным.

— Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого $700 миллионов в год. Это было всего лишь идеей, просто мыслью, но я думаю, когда они говорят, что это абсурдно, это говорится очень злобным образом, очень саркастично, — высказался Трамп.

Он добавил, что, говоря такое, премьер Дании разговаривает не с ним, а с Соединёнными Штатами, а "с США нельзя так разговаривать".

Эксперты ранее даже посчитали примерную стоимость такой сделки, однако премьер Дании, которой принадлежит самый большой остров, заявила в грубой форме, что он не продаётся. В королевской семье Дании заметили, что вопросы принадлежности земли должны решать люди, которые на ней живут.