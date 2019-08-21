Они по-прежнему там. Лайф публикует видео с большой стаей чаек в Жуковском

Ранее орнитолог рассказал, что эти птицы покидают привычные места обитания только при серьёзных изменениях в окружающей среде.

Огромная стая чаек по-прежнему находится в подмосковном аэропорту Жуковский, причём прямо у взлётной полосы. По всей видимости, чайки не собираются покидать облюбованное место. Соответствующее видео удалось снять Лайфу у воздушной гавани.

Ранее орнитолог рассказал, что чайки из стаи, которая столкнулась с самолётом А321, до сих пор кочуют где-то недалеко от аэропорта. Столкновение с самолётом не напугало их. Сменить место обитания чаек могут заставить только серьёзные изменения в окружающей среде.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, только вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Благодаря мастерству пилотов выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек, но в подавляющем большинстве у них были лёгкие травмы. По предварительным данным, самолёт столкнулся со стаей чаек и птицы тут же вывели из строя оба двигателя лайнера.