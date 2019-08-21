СМИ назвали условие Макрона по возвращению России в G8

Париж видит, что Вашингтон делает шаги в этом направлении. Лидеры США и Франции обсудят это на днях.

Условие, которое президент Франции Эмманюэль Макрон выдвигает для возвращения России в "Большую восьмёрку", — это изменение ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters.

— Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними (Россией. — Прим. ред.) в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу, — заявил источник агентства.

По его словам, Макрон намерен поднять эту тему во время грядущего саммита "Большой семёрки" при встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в G7 и возобновления работы этой группы в формате G8. В Кремле напомнили, что нужно учитывать мнение всех участников "Большой восьмёрки".