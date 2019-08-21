В Ижевске участники фестиваля "Таврида-Арт" провели флешмоб в аэропорту

64

Фото © Vk.com / Арт-кластер "Таврида"

В честь начала мероприятия молодёжь из разных регионов России проводит различные акции.

Участники фестиваля "Таврида-Арт" из Удмуртии устроили необычный флешмоб перед полётом из Ижевска в Симферополь, станцевав в национальных костюмах, сообщает РИА "Новости".

Флешмоб прошёл 21 августа прямо в аэропорту Ижевска перед посадкой на рейс до Симферополя.

В честь старта фестиваля его участники проводят ряд флешмобов в разных регионах страны. Так, в Ростовской области молодёжь составила слово "арт" из человеческих фигур, а на центральной площади города Черкесска исполнили современные танцы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×