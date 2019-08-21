РПЦ согласилась перенести строительство храма из парка "Малиновка" в Петербурге

Недовольных стройкой горожан на днях лично выслушал врио губернатора Александр Беглов.

Церковь отказалась от притязаний на парк "Малиновка" в Санкт-Петербурге. После акции протеста строительство храма из парка будет перенесено в другое место, сообщает Flashnord. Врио губернатора Александр Беглов подписал проект закона о возвращении территории, предназначенной для застройки, статуса рекреационной зоны.

— Я обращаюсь к вам ко всем. Люди уже привыкли, что с ними советуются. В планах благоустройства на 2020 год уже готовить, мы уже начали формировать бюджет, чтобы мы могли это учесть. Обязательно советуйтесь с жителями, — заявил Беглов на совещании в Смольном.

Протоиерей Пётр Мухин, который возглавляет храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, добавил, что желание жителей Красногвардейского района остаётся единственно верным, а для строительства храма будет выбран другой участок.

Ранее Лайф сообщал, что в сентябре в Санкт-Петербурге у Ивановского карьера откроется новое общественное пространство. Там высадят пять тысяч кустарников, 578 лиственных деревьев и 82 хвойных.