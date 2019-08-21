В Амурской области сыновья бросили парализованную мать, спасаясь от наводнения

К тому же они были заранее предупреждены, что нужно начать эвакуацию из зоны подтопления.

В Амурской области во время наводнения двое жителей села Угловое бросили парализованную мать, спасая свои жизни.

— Сыновья бросили парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом оттуда звонили в штаб: "Спасите мою мать", — передаёт Amur.Info слова врио заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Константина Рыбалко.

Спасатели заранее предупреждали жителей об эвакуации. Сотрудники МЧС погрузили женщину на лодку, использовав вместо носилок дверь. Её крепко привязали ремнями и толкали лодку, находясь по грудь в воде.

Рыбалко отметил, что всех брошенных родственниками инвалидов доставили ночью в местную школу. Там их накормили и оказали первую помощь. Утром людей с ограниченными возможностями доставили в больницы.

Ранее Лайф рассказывал, что пострадавшие от паводка в Приамурье получат федеральную помощь.