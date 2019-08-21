Меркель и Джонсон не поддержали идею скорого возвращения России в G8

Ситуация в Донбассе — главная причина, почему страны "Большой семёрки" собираются без восьмой — России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер-министр Борис Джонсон сделали заявления касательно возможности возвращения России в "Большую восьмёрку". Ангела Меркель посчитала, что РФ недостаточно продвинулась вперёд в реализации минских договорённостей. Джонсон немецкую коллегу поддержал, передаёт ТАСС.

— По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись ещё не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет, — заявила Меркель.

Премьер Великобритании уверен, что Россия "осуществляет провокации не только на Украине, но ещё много где". Также он добавил, что его страна всё ещё настаивает на том, что именно Россия стоит за применением химического оружия в Солсбери.

— Я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 ещё только предстоит найти. Полагаю, что это ещё один вопрос, по которому позиции Великобритании и Германии совпадают, — заявил британский премьер.

Сегодня Лайф сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен поднять тему возврата России в G7 во время грядущего саммита "Большой семёрки" при встрече с президентом США Дональдом Трампом.