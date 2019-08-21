В Сети поздравили лжерусского спецагента Ащьф Лштшфум с 50-летием

Создатели "Идентификации Борна" допустили киноляп, написав Foma Kiniaev с переключённой раскладкой клавиатуры.

Пользователи "Твиттера" весь день поздравляют главного героя кинофильма "Идентификация Борна" Джейсона Борна с днём рождения. Вот только имя у него странноватое — Ащьф Лштшфум.

Happy Birthday Kiniaev Foma! pic.twitter.com/6nQ2OF3icg — Командор Дринкинс (@gridrey) August 21, 2019

Оно появилось в картине в 2002 году. Когда в фильме показали поддельный российский паспорт американского спецагента, вместо выдуманного имени Фома Киняев там был набор букв — Ащьф Лштшфум.

Russia celebrated the anniversary of Foma Kiniaev 😂😂😂 pic.twitter.com/7kmypx77cx — Связать! И доставить в Москву! (@yokanga77) August 21, 2019

Однако загадку с именем несложно разгадать — создатели фильма просто напечатали Foma Kiniaev с переключенной на русский раскладкой клавиатуры.

Happy 50th birthday to one one of #Hollywood’s most epic fails - Foma Kinaev or Ащьф ЛШТШФУМ in #Russian (if you can pronounce that go ahead and give yourself a cookie)!https://t.co/aONvJmdU9D — Russia Beyond (@russiabeyond) August 21, 2019

Фанаты киноленты не могли пропустить день рождения любимого героя, поскольку сегодня он отмечает 50-летний юбилей. Некоторые даже предложили сделать 21 августа официальным днём киноляпа.

Ранее поклонники эпохи 60-х в США обнаружили киноляп в фильме "Однажды в Голливуде".