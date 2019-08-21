Власти Москвы повысят городские доплаты пенсионерам

Московские власти планируют повысить городские доплаты к пенсиям. В ближайшие дни в Правительстве столицы примут решение о размерах выплат и сроках их выдачи.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, прибыль предприятий растёт, а значит растёт и подоходный налог в бюджет. Это позволяет повысить размер доплат.
— Исходя из этого, как я и обещал, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, — передаёт официальный сайт Правительства Москвы слова мэра столицы Сергея Собянина.
Мэр Москвы напомнил, что в Москве регулярно устанавливается минимальный доход пенсионера. Так, в прошлом году размер минимальной пенсии составил 17,5 тысячи рублей.
Ранее Лайф сообщал, что жителя Калининградской области признали мёртвым и перестали платить ему пенсию.
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