Самолёт МИД Германии опять сломался перед вылетом

Правительственные борты ФРГ подводят не первый раз в этом году: из-за этого канцлеру Ангеле Меркель однажды пришлось лететь обычным пассажирским рейсом.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас собирался в Москву на встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым на самолёте ВВС страны, однако у правительственного лайнера Airbus A340 оказалась неисправна гидравлическая система, уточняет издание Spiegel.

Подобный инцидент с правительственными самолётами Германии возникает уже не в первый раз. Так, только Маас с начала года был вынужден пять раз поменять воздушные суда. В последний раз такое произошло неделю назад.

Во время полёта в Нью-Йорк неполадки были обнаружены сразу в двух лайнерах: сначала в Берлине, а затем на дозаправке в Рейкьявике.

То же самое произошло и с канцлером Германии Ангелой Меркель. В прошлом году она опоздала на саммит G20 в Аргентине, когда после поломки своего самолёта полетела обычным пассажирским рейсом.

В начале этого года министру экономического сотрудничества и развития Герду Мюллеру пришлось прервать своё турне по Африке из-за поломки правительственного борта Bombardier Global 5000.

Ранее власти Германии предположили, что частые поломки связаны с саботажем или кибератаками.