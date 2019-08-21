В Коломне автомобилистка перепутала педали и устроила серию ДТП

Женщина-водитель врезалась в машину на главной дороге, проехалась по газону и снова вернулась на проезжую часть.

В подмосковной Коломне женщина-водитель столкнулась с чужими машинами, дорожными ограждениями и объектами уличного искусства из-за того, что перепутала педали, сообщает "Российская газета".

Женщина за рулём серебристого автомобиля Subaru выехала на улицу Октябрьской Революции у стен знаменитой Маринкиной башни и врезалась в "мерседес".

Вместо того чтобы нажать на тормоз, растерявшаяся женщина выехала на газон, где смяла цветочную композицию и до смерти перепугала гулявших горожан. После этого автомобиль развернулся на 180 градусов, сбил чугунное ограждение и снова вернулся на проезжую часть.

При этом ни один водитель и никто из пешеходов не пострадал. Повреждены лишь машины, ограды и объекты ландшафтного искусства.

Ранее во Франции водитель автомобиля перепутал педали и протаранил террасу кафе.