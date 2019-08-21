Племянник экс-главы Дагестана предстанет перед судом за растрату 25 млн рублей

В результате его незаконных действий бюджету республики был причинён ущерб на эту сумму.

Племянник бывшего главы Дагестана Асхабали Абдулатипов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и растрату 25 миллионов рублей, информирует пресс-служба прокуратуры республики.

По версии обвинения, в 2013–2017 годах Абдулатипов, возглавляя государственное казенное учреждение "Автохозяйство" (правительственный гараж), на основании изданных им распоряжений и устных указаний принял на незаконное техобслуживание шесть автомобилей иностранных марок.

— Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). В результате его действий бюджету республики был причинён ущерб на общую сумму более 25 млн рублей, — поясняется в сообщении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы.