Жена хотела удивить мужа увеличенной грудью, но умерла на операционном столе

Молодая китаянка решила устроить сюрприз мужу, сделав операцию по увеличению груди, но умерла на операционном столе, передаёт НТВ.
В китайском городе Наньян 28-летняя Ян Сюэ решилась на операцию втайне от родных. Единственным человеком, который знал о планах девушки, была её мать. Ян Сюэ рассказала ей, что с утра ничего не ела, поскольку собирается на операцию по увеличению груди.
Вечером в тот же день мужу девушки позвонили и сообщили, что его жена при смерти. Прибыв в клинику, он увидел, что у супруги идёт кровь из глаз, носа, рта и ушей, а на шее многочисленные следы от уколов. Врачи скорой помощи констатировали её смерть.
Сейчас клинику закрыли. Как оказалось, в ней не было оборудования, которое бы могло спасти жизнь пациентке при внезапно возникших осложнениях, а у врачей не было квалификации для проведения подобных операций. У погибшей остались дети — двухлетние близнецы.
Ранее Лайф рассказывал об итальянке, которая хотела сделать ринопластику, но погибла во время операции.
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