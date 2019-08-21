Жена хотела удивить мужа увеличенной грудью, но умерла на операционном столе

Как оказалось, в клинике не было оборудования, которое бы могло спасти жизнь пациентке при возникших осложнениях.

Молодая китаянка решила устроить сюрприз мужу, сделав операцию по увеличению груди, но умерла на операционном столе, передаёт НТВ.

В китайском городе Наньян 28-летняя Ян Сюэ решилась на операцию втайне от родных. Единственным человеком, который знал о планах девушки, была её мать. Ян Сюэ рассказала ей, что с утра ничего не ела, поскольку собирается на операцию по увеличению груди.

Вечером в тот же день мужу девушки позвонили и сообщили, что его жена при смерти. Прибыв в клинику, он увидел, что у супруги идёт кровь из глаз, носа, рта и ушей, а на шее многочисленные следы от уколов. Врачи скорой помощи констатировали её смерть.

Сейчас клинику закрыли. Как оказалось, в ней не было оборудования, которое бы могло спасти жизнь пациентке при внезапно возникших осложнениях, а у врачей не было квалификации для проведения подобных операций. У погибшей остались дети — двухлетние близнецы.

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