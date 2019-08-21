В Греции футбольные фанаты сломали нос продюсеру Ruptly

Злоумышленники попытались выхватить у журналиста микрофон и камеру, но он не захотел отдавать оборудование, из-за чего началась потасовка.

Греческие футбольные фанаты набросились на продюсера видеоагентства Ruptly в Афинах в ходе съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщает RT.

— К продюсеру подошли четыре фаната и по-английски спросили, откуда он. Не дожидаясь ответа, они попытались выхватить у него микрофон и камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос, — сообщается в телеграм-канале RT.

По информации телеканала, пострадавший обратился в правоохранительные органы, а затем к медикам. Сообщается, что на него напали фанаты "Олимпиакоса".

"Краснодар" играет с "Олимпиакосом" в Пирее, встреча началась в 22:00 по московскому времени.