В Афганистане погибли двое военных США

Двое американских военнослужащих погибли в Афганистане в среду, 21 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обстоятельства, при которых они погибли, не уточняются.
С 2015 года в Афганистане функционирует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", общей численностью около 13 тысяч человек. Её целью является обучение и повышение профессионализма афганских сотрудников в сфере службы безопасности, полиции и армии.
В общей сложности военная операция в Афганистане продолжается с конца 2001 года. По словам американского лидера Дональда Трампа, военные США находятся в Афганистане в роли мирового жандарма.
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