В Афганистане погибли двое военных США

С 2015 года в стране действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", которая насчитывает порядка 13 тысяч человек.

Двое американских военнослужащих погибли в Афганистане в среду, 21 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Обстоятельства, при которых они погибли, не уточняются.

С 2015 года в Афганистане функционирует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", общей численностью около 13 тысяч человек. Её целью является обучение и повышение профессионализма афганских сотрудников в сфере службы безопасности, полиции и армии.

В общей сложности военная операция в Афганистане продолжается с конца 2001 года. По словам американского лидера Дональда Трампа, военные США находятся в Афганистане в роли мирового жандарма.