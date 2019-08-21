Найденную в лесу под Нижним Новгородом малышку встретили аплодисментами — видео

Пятилетнюю Зарину А., которая сегодня вечером была найдена волонтёрами в лесу под Нижним Новгородом, встретили аплодисментами. Собравшиеся хлопали девочке и людям, спасшим её.

Впрочем, людей попросили вести себя потише, чтобы не напугать ребёнка, который и без того пережил сильнейший стресс.

— Кто нашёл? — спрашивает один из собравшихся.

— Все нашли! — отвечает один из волонтёров.

Напомним, Зарина пошла с родными в лес, но быстро устала, и её отвели в дом, где был дядя. Пока тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли спустя трое суток поисков, она передана врачам.