Украинский дипломат прогнозирует "похороны" санкций против России

По его мнению, необходимы "серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе", чтобы "выровнять" такую ситуацию.

Встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном стала "похоронной процессией" по антироссийским санкциям, заявил украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала "UA: Первый".

Он выразил недовольство по поводу позитивного характера прошедших переговоров лидеров двух стран. При этом он отметил, что Путин и Макрон обсудили двустороннее сотрудничество и указал на рост товарооборота двух государств.

Безсмертный также обратил внимание на то, что Макрон использовал словосочетание "украинский кризис", а не "война", говоря о ситуации в Донбассе.

Как считает дипломат, высказывания Макрона стали "похоронами" экономических ограничений в отношении России.

— У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций, — сказал он.

По мнению Безсмертного, для "выравнивания" сложившейся ситуации необходимо делать "серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе".

В понедельник, 19 августа, прошла встреча президента России Владимира Путина и с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По информации СМИ, лидер Франции поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G7. На Украине позитивной встрече двух президентов не обрадовались.