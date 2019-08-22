Стало известно, из чего состоял обед Путина и президента Финляндии в ресторане

Президент Финляндии Саули Ниинистё угощал Владимира Путина рыбой, уткой и свежими ягодами в ходе их совместного обеда в ресторане "Вальхалла" (Ravintola Walhalla). Об этом сообщила канцелярия финского главы государства.

— В меню была финская озерная рыба, суп из топинамбура, утиная грудка под соусом из лисичек. На десерт были предложены свежие ягоды из летней резиденции финского лидера Култаранта и сорбет из княженики (дикой малины), — говорится в сообщении.

Сам ресторан, расположенный в крепости Свеаборг был построен в 1952 году во время подготовки финской столицы Хельсинки к проведению летних Олимпийских игр. Своё название он получил в честь тайного общества "Вальхалла", готовившего заговор против шведского короля Густава III в 1780-х годах. Само же слово было взято из скандинавской мифологии, где оно означает рай, в который попадают викинги-герои после смерти.