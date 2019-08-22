Стоимость месячной продуктовой корзины в Венесуэле превысила 80 зарплат

По официальным данным, уровень минимальной зарплаты в стране составляет 40 тысяч боливаров — примерно 2,7 доллара.

Стоимость месячного продуктового набора на семью из пяти человек в Венесуэле в июле выросла до показателя в 81 МРОТ, что составляет более трёх миллионов боливаров, или около $220.

Как передаёт газета El Nacional, уровень минимальной зарплаты в стране при этом составляет лишь 40 тысяч боливаров, примерно $2,7. И, по подсчётам депутата Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хосе Герры, на таком уровне приходится существовать нескольким миллионам венесуэльцев, среди которых также есть полицейские, медики, учителя.

Отмечается, что, несмотря на объявленный ровно год назад президентом Николасом Мадуро план по выводу страны из затяжного кризиса, производство в Венесуэле продолжает снижаться, а темпы роста экономики показывают отрицательный результат.

При этом темпы инфляции в республике катастрофические: по неофициальным данным (официальные перестали публиковаться в 2016-м) главы Комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэля Гусмана, Венесуэла закончила год с уровнем инфляции почти в 1,7 млн процентов. Правда, согласно опубликованному позже отчёту, она была снижена до ста тысяч.