Волонтёры рассказали Лайфу о состоянии малышки, найденной в нижегородском лесу

Пятилетнюю девочку нашли в двух километрах от деревни, в лесной чаще, она передана врачам.

Волонтёры поисково-спасательной группы "Рысь" рассказали Лайфу, в каком состоянии была пятилетняя Зарина А., когда они нашли её в лесу под Нижним Новгородом после трёх дней поисков.

— Ребёнок провёл [в лесу] почти четверо суток, состояние, понятно, не вполне бодрое, но жива, слава богу. <...> На вид растрёпанная, нашли в двух километрах от деревни, в лесной чаще, сейчас передали медикам, медики оказывают помощь, — пояснил представитель движения.

В свою очередь РИА "Новости" сообщает, что, по данным Минздрава РФ, состояние девочки оценивается как тяжёлое.

— Организм сильно обезвожен. Девочка осмотрена бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сейчас её везут в Вознесенскую ЦРБ для оказания медпомощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу, — приводит агентство комментарий ведомства.

Напомним, Зарина пошла с родными в лес, но быстро устала и её отвели в дом, где был дядя. Пока тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли спустя трое суток поисков, она передана врачам.

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