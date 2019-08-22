Путин: Россия не рвётся в Совет Европы

Президент страны уверен, что государствам необходимо непредвзято относиться друг к другу и быть объективными.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там видеть не хотят. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.

— Мы туда не рвёмся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого, — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что "не считает это самым лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока". Президент России уверен, что государствам необходимо непредвзято относиться друг к другу, быть объективными и "вместе искать решения вопросов, представляющих взаимный интерес"

Напомним, 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объёме. МИД, комментируя это решение, заявил, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем.