Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе

5

Фото © Булдаков Олег / Фотохроника ТАСС

Боевики наступили на одну, а при возвращении на свои позиции допустили срабатывание остальных.

Украинские силовики подорвались на своих же минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции непризнанной республики.

Наблюдатели на переднем крае обороны в районе населённого пункта Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населённого пункта Гнутово, — приводит РИА "Новости" слова представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, инцидент произошёл в 21:35. Боевик, который двигался в голове колонны, наступил на сигнальную мину, ранее установленную украинскими бойцами. В результате инцидента была полностью раскрыта "диверсионная группа".

Председатель ведомства добавил, что боевики в панике пытались выйти за пределы прохода в минном поле и допустили срабатывание других, уже боевых мин. В результате инцидента четверо силовиков получили ранения.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военнослужащие отрезали сослуживцу голову.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×