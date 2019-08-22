Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе

Боевики наступили на одну, а при возвращении на свои позиции допустили срабатывание остальных.

Украинские силовики подорвались на своих же минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции непризнанной республики.

— Наблюдатели на переднем крае обороны в районе населённого пункта Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населённого пункта Гнутово, — приводит РИА "Новости" слова представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, инцидент произошёл в 21:35. Боевик, который двигался в голове колонны, наступил на сигнальную мину, ранее установленную украинскими бойцами. В результате инцидента была полностью раскрыта "диверсионная группа".

Председатель ведомства добавил, что боевики в панике пытались выйти за пределы прохода в минном поле и допустили срабатывание других, уже боевых мин. В результате инцидента четверо силовиков получили ранения.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военнослужащие отрезали сослуживцу голову.