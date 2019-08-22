Лайф публикует кадры ликвидации угрожавшей аэропорту свалки в Петербурге

Сперва полигон покроют специальной плёнкой, ограничивающей распространение неприятных запахов, а затем он будет засыпан плодородным слоем земли.

Аэродром Левашово в Санкт-Петербурге несколько лет провёл в опасном соседстве с мусорным полигоном "Новосёлки" и стаями птиц, живущих на нём, однако сейчас свалку закрыли, а территорию делают безопасной для людей.

Проводимые работы по рекультивации подразумевают два этапа: сперва полигон покроют специальной плёнкой, которая ограничит распространение неприятных запахов, а затем он будет засыпан плодородным слоем земли, который засеют травой. И бывшая свалка станет большим зелёным холмом.

— Кроме того, мы обеспечиваем строительство станции активной дегазации, которая должна собрать с тела полигона газ-метан, который образуется в полигоне благодаря органическим отходам, которые в нём накапливаются. В дальнейшем этот газ будет преобразован в электричество, это получается та самая зеленая энергия, о которой говорят, — рассказал заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко.

И хотя на проведение работ потребуется ещё несколько лет, диспетчеры расположенного неподалёку аэропорта Левашово уже отмечают спад орнитологической напряжённости, которая была вызвана наличием рядом действующего мусорного полигона, привлекавшего птиц.

Модернизировать будут также и сам аэропорт: согласно поручению президента России Владимира Путина, здесь будет реконструирована ВПП, а также сами здания.