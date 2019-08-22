США вводят санкции против ряда лиц Китая за причастность к обороту опиоидов

По мнению американской стороны, преступные группировки нелегально ввозили запрещённый препарат в страну.

США вводят санкции против трёх физических и двух юридических лиц из Китая из-за того, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом сказано в заявлении Минфина США.

По словам заместителя министра финансов страны Сигала Манделкера, лица, внесённые в список, "осуществляли международную операцию по обороту наркотиков". Они производили и продавали смертоносные наркотические вещества, способствуя при этом кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в США, заявили в Минфине.

В ведомстве отметили, что в отношении попавших под санкции лиц уже ранее были выдвинуты обвинения в незаконном обороте наркотического вещества, который применяют в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, приводя к передозировке, а потом к летальному исходу.

Власти США неоднократно требовали от Правительства Китая ограничить оборот фентанила. По мнению американской стороны, преступные группировки нелегально ввозили запрещённый препарат в страну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из Китая. С 1 сентября тарифы на некоторые вещи вступят в силу, а введение дополнительных пошлин отложат до 15 декабря.