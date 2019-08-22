В работе соцсети Instagram зафиксирован сбой

Проблемы в работе соцсети Instagram наблюдаются в ряде стран, в том числе в России. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе [соцсети] Instagram наблюдаются с 11:53 по времени Восточного побережья США (18:53 по московскому времени), — уточняется в сообщении.

Больше всего на сбои жалуются пользователи в США, Бразилии и Германии. С неполадками также столкнулись в Нидерландах, Италии, Британии, Франции, Австрии и Швеции. В России о сбоях чаще всего сообщают в Москве.

Большая часть пользователей не может обновить ленту новостей, некоторые не могут зайти в приложение или испытывают трудности при просмотре stories.