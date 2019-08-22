В Европарламенте потребовали запретить трофейную охоту на редких животных

Группа из более чем 50 депутатов Европарламента и зоозащитников в ходе Всемирной конференции по сохранению редких видов потребовали запретить трофейную охоту на исчезающих животных, в частности слонов, жирафов и носорогов.

Как передаёт Daily Mail, они обнародовали открытое письмо, в котором призвали внести изменения в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), находящимися под угрозой исчезновения.

CITES ранее ограничивала коммерческую торговлю более чем 1000 исчезающих видов животных и растений, однако с охоты на животных ради трофеев ограничение было снято, а сама он была признана "некоммерческой". Активисты предлагают запретить такой вид деятельности.

Отмечается, что охота на редких животных — слонов, жирафов, носорогов — разрешена для туристов во многих африканских странах. Также популярны у охотников гепарды, крокодилы, серые попугаи и шимпанзе. На многочисленную критику правительство этих стран обычно отвечает, что полученные от кровавого развлечения туристов деньги идут на проекты по защите животных.