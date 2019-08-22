Израиль ударил по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа

Это стало ответом на запуск ракеты по израильской территории вечером 21 августа.

Истребители ВВС Израиля 22 августа поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

— Ранее из сектора Газа была выпущена ракета по Израилю. В ответ истребители армии Израиля поразили несколько военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа, — уточняется в коммюнике.

Армия обороны Израиля продолжит действовать против любых попыток навредить израильским гражданским лицам и считает движение ХАМАС ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа Армия обороны Израиля

21 августа военные сообщили, что засекли запуск ракеты по израильской территории из сектора Газа. Израильское госрадио Kan указывает, что сирены ПВО прозвучали в незаселённой местности в районе одного из кибуцев неподалёку от границы с палестинским приморским анклавом. О пострадавших и ущербе информации не поступало.

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