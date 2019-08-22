Скончался академик РАН Сергей Федотов

Учёный возглавлял единственный в мире специализированный Институт вулканологии с 1971 по 2004 год.

Академик Российской академии наук Сергей Федотов, более 30 лет возглавлявший Институт вулканологии на Камчатке, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

— После продолжительной болезни 20 августа ушёл из жизни академик Сергей Александрович Федотов — выдающийся учёный, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке, — уточняется в сообщении.

Федотов возглавлял единственный в мире специализированный Институт вулканологии с 1971 по 2004 год, был членом президиума ДВО РАН, главредом журнала "Вулканология и сейсмология" РАН, председателем Научного совета по вулканологии и сейсмологии.

Сергей Федотов внёс огромный вклад в исследования сейсмичности Курило-Камчатской дуги, исследования механизма вулканической деятельности, разработку методик долгосрочного прогноза землетрясений, добавили в институте. Он является автором более 320 печатных научных работ и изобретений, а также четырёх монографий.

Академика Федотова похоронят в Москве 23 августа.