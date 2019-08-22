Глава Пентагона: Китай представляет для США более серьёзную угрозу, чем Россия

Министр обороны США Марк Эспер полагает, что Китай представляет для Штатов более серьёзную угрозу, нежели Россия. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

— Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай представляет более серьёзные трудности, учитывая его экономическую силу, политический вес и амбиции. ... Китай — главный приоритет для нашего министерства. Я считаю, что это наш долгосрочный стратегический противник, — объяснил Эспер, отвечая на вопрос о том, какая из двух стран на данный момент представляет для США самую серьёзную угрозу.

В начале августа Эспер заявил, что "военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчётливая экономическая политика представляют угрозу для норм международного права". Президент США Дональд Трамп в августе сообщил, что с 1 сентября введёт новые пошлины на товары из КНР.

В ответ КНР приостановила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышения ввозных пошлин на данные товары. 13 августа стало известно, что Вашингтон отложит введение дополнительных пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря.