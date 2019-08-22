В Британии снимут документальный фильм про Путина

Авторы картины намерены показать, как личный опыт лидера страны, а особенно его работа в разведке, отразился на политике РФ.

Британский телеканал Channel 4 снимет трёхсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

Как сообщил в среду сайт телеканала, фильм будет называться "Путин: история русского шпиона", однако дата его выхода пока не сообщается.

— Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века, — заявил исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган.

По его словам, в картине будет показано, как Путин преобразил политику, и как это повлияло на мир.

Четвёртый канал обещает рассказать о молодости Путина, периоде его работы в КГБ СССР, а также о 20 годах, которые он провёл на посту президента и премьер-министра России. Авторы фильма хотят продемонстрировать, как личный опыт будущего лидера страны, а особенно его работа в разведке, отразились на политике РФ.

В анонсе фильма Путина называют президентом, который поставил себе задачу "снова сделать Россию великой" и сотрудничал с четырьмя президентами США и четырьмя премьер-министрами Великобритании, а также, "возможно, является самым влиятельным лидером своего времени".